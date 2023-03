Lula comanda reunião sobre infraestrutura: ‘começo de verdade do mandato’

O presidente Lula está comandando uma reunião com 13 ministros na manhã desta sexta-feira sobre a infraestrutura do país e a retomada de obras federais, que devem integrar o “novo PAC”. Na fala de abertura do encontro no Palácio do Planalto, transmitida pela TV Brasil, ele disse que a agenda é “quase que o começo de verdade do nosso mandato”.

“É como se nós tivéssemos passado por uma preparação, ou seja, cada um montou o seu ministério, a dificuldade de alocar as pessoas, muita dificuldade para indicar as pessoas, muita gente demorou mais de um mês, um mês e meio para poder montar o ministério, e agora esse momento é o momento em que a gente começa de verdade o campeonato”, explicou o petista.

Ele então lembrou da aprovação da PEC da Transição, ainda no fim do ano passado, e disse que seu governo já fez mais viagens e conversou com mais gente do que “os governos anteriores”, além de já ter visitado alguns Estados inaugurando obras “que estão para terminar”.

“Todos vocês sabem a quantidade de obras que nós temos para reconstruir”, comentou Lula, que disse ter descoberto no novo governo que há praticamente 14.000 obras paralisadas em todas as áreas.

Participam da reunião os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Renan Filho (Transportes), Márcio França (Portos e Aeroportos), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Juscelino Filho (Comunicações), Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Jader Filho (Cidades), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, também está no encontro, assim como outros auxiliares do governo.