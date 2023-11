Lula pode superar Joe Biden com novas viagens internacionais

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula anunciou recentemente que planeja viajar para Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Alemanha entre o fim de novembro o início de dezembro, quando estiver 100% recuperado da cirurgia no quadril.

Com as novas viagens, ele chegaria a 24 países visitados em menos de um ano de mandato. De janeiro a setembro, o petista esteve na África do Sul, Angola, Argentina (duas vezes), Bélgica, Cabo Verde, China, Colômbia, Cuba, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos (duas vezes) França, Índia, Itália, Japão, Paraguai, Portugal, Reino Unido, São Tomé e Príncipe, Uruguai e Vaticano.

A título de comparação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi a 23 países nos quase três anos desde sua posse, em janeiro de 2021. Apesar de ter sido convidado mais de uma vez, o americano não esteve no Brasil ou em nenhum lugar da América do Sul.

No café da manhã que teve com jornalistas, na semana passada, Lula disse que o tempo de recuperação plena da cirurgia realizada em 29 de setembro é de até oito semanas, período em que ele está proibido de viajar em avião, para evitar uma trombose.

“A minha primeira viagem vai ser a viagem para a COP28, nos Emirados Árabes. Depois dos Emirados, eu passo na Alemanha porque tem um debate entre empresários brasileiros e empresários alemães, e, antes de chegar nos Emirados, dia 30, estou pensando em passar na Arábia Saudita para fazer uma apresentação do PAC a empresários e investidores”, declarou.

