Lula participa de reunião do CNPE sobre mistura e importação de biodiesel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira, às 9h, de reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), órgão de assessoramento para formulação de políticas e diretrizes de energia.

O encontro será comandado pelo ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e terá como pauta o aumento do percentual de mistura do biodiesel no óleo diesel (que hoje é de 12%) e a autorização para importação do biocombustível a fim de cumprir essa cota.

A expectativa no setor produtivo é de que o órgão aprove uma resolução adiantando em um ano o cronograma de aumento do percentual de biodiesel na mistura, para 13% a partir de janeiro e 14% a partir de março.

Sob pressão de produtores brasileiros de soja (matéria-prima do biodiesel), o CNPE incluiu na pauta discussão sobre a possibilidade de recomendar a volta da proibição à importação de biodiesel.

Do outro lado, argumentam a favor da manutenção da autorização para comprar o biocombustível no exterior, já expedida pela Agência Natural de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Ministério da Fazenda e os importadores de combustíveis.

