Lula nomeia novo general Amaro como novo chefe do GSI

Como ficou acertado nesta quarta-feira, o presidente Lula nomeou nesta quinta o general Marcos Antonio Amaro dos Santos como novo chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.

Ele substitui Ricardo Cappelli, que atuava como ministro interino do GSI desde 19 de abril, quando o general Marco Gonçalves Dias pediu demissão após a divulgação de gravações das câmeras de segurança do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro, em que ele apareceu em meio aos invasores.

O novo ministro tem 65 anos e entrou na reserva do Exército em maio do ano passado. Ele foi chefe da Casa Militar no governo Dilma Rousseff, e era responsável pela segurança da ex-presidente.

Após duas semanas no cargo, Ricardo Cappelli se despediu do GSI nesta quarta e disse ter cumprido a missão, agradecendo a Lula e a Flávio Dino pela confiança. Ele retorna ao posto de secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. “Sempre pronto para servir ao Brasil”, escreveu nas redes sociais o ex-interventor na segurança pública do Distrito Federal.