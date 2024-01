Lula nega sabotagem petista contra campanha de Tabata em SP

Lula negou nesta terça-feira que há um plano do PT para sabotar a campanha de Tabata Amaral, que deve concorrer à Prefeitura de São Paulo. A manifestação do presidente ocorreu após ser divulgada a notícia de que a deputada receberia um convite ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e deixaria a via da esquerda aberta a Guilherme Boulos nas eleições de outubro.

“Eu tenho uma relação de muito respeito com uma jovem, uma jovem que tem futuro político nesse país, e eu jamais iria tentar corrompê-la com um cargo para ela não ser candidata à prefeita”, disse o presidente em entrevista à CBN de Recife.

O petista também afirmou que trabalhou para o retorno de Marta Suplicy ao partido e que ela será a vice de Boulos. A ex-secretária de Ricardo Nunes, atual prefeito, será repatriada ao PT em ato de filiação marcado para a próxima sexta-feira.

Segundo o presidente, há ainda uma chance de Tabata receber o apoio dele no segundo turno.

“Se a Tabata for candidata e o Boulos for candidato, quem for melhor e for para o segundo turno, eu estarei apoiando. Se os dois forem, aí sim vai ter divergência, mas nós precisamos derrotar o bolsonarismo na cidade de São Paulo”.

Nas redes sociais, a deputada agradeceu a fala de Lula, disse que nutre “grande respeito” pelo presidente e destacou o trabalho conjunto na aprovação do “marco legal do ensino técnico e a poupança ensino médio”.

“Sigo firme com minha pré-candidatura à prefeitura de São Paulo”, reforçou a deputada.

Agradeço a fala feita à @CBNoficial pelo presidente @LulaOficial, por quem tenho grande respeito e com quem trabalhei recentemente para aprovarmos o marco legal do ensino técnico e a poupança ensino médio. Sigo firme com minha pré-candidatura à prefeitura de São Paulo, contando… — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) January 30, 2024