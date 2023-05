Lula empossa novo chefe do GSI em evento fechado e sem discurso

Nomeado por Lula nesta quinta como novo chefe do GSI, o general Marcos Antonio Amaro dos Santos foi empossado há pouco no cargo pelo presidente em um evento fechado, sem a presença da imprensa. Segundo a Secom, não haveria nenhum discurso.

O general Amaro, como é conhecido, substituiu Ricardo Cappelli, que atuava como ministro interino do GSI desde 19 de abril, quando o general Marco Gonçalves Dias pediu demissão após a divulgação de gravações das câmeras de segurança do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro, em que ele apareceu em meio aos invasores.

O novo ministro tem 65 anos e entrou na reserva do Exército em maio do ano passado. Ele foi chefe da Casa Militar no governo Dilma Rousseff, e era responsável pela segurança da ex-presidente.