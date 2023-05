Lula e Lira disputam poder sobre a liberação de verbas do orçamento

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alvo de críticas de Arthur Lira no fim de semana, Lula recebeu o chefe da Câmara na manhã desta terça para uma conversa no Alvorada.

O foco de tensão entre Lira e Lula é o balcão bilionário de emendas do orçamento. Lira deseja ter o controle final do que será ou não atendido pelo governo nessa relação com parlamentares. O Planalto, por sua vez, quer ele mesmo fazer o controle dos pagamentos, como era antes de Jair Bolsonaro chegar ao poder.

Essa queda de braço pelo orçamento é o que define quem tem mais ou menos poder de barganha no Legislativo. Lula disse que teve uma boa conversa com Lira, mas não deu detalhes se avançou nesse assunto.

Há pouco, Fernando Haddad deu pistas do que está sendo construído pelo governo nessa área. Ele disse que a Fazenda já encaminhou com a Casa Civil a discussão da liberação de verbas e que a área política poderá atuar sem restrições nessa questão. Sendo assim, deu argumentos a Lula para dizer que o governo fica com o poder de liberar, mas não oferecerá tantos problemas para tocar esse processo. Não é o que Lira e seus aliados desejam, mas pode ser o caminho possível.