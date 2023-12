Lula diz que Flávio Dino fica no Ministério da Justiça até 8 de janeiro

O presidente Lula informou nesta quarta-feira, 20, que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, permanecerá no cargo até o dia 8 de janeiro de 2024, em razão de um ato que será convocado para lembrar a “tentativa de golpe” realizada na data neste ano.

Dino teve a indicação para o STF aprovada pelo Senado na semana passada e, como mostrou o Radar, deve retomar o mandato de senador, para o qual foi eleito no ano passado, antes de tomar posse no Supremo, em 22 de janeiro.

O anúncio foi feito durante o pronunciamento de Lula na abertura da quarta e última reunião ministerial do ano, em que ele disse que o “nosso querido Flávio” Dino faria uma “fala especial”. A menção rendeu aplausos dos participantes.

Dias depois de dizer que estava feliz por conseguir colocar na Suprema Corte “pela primeira vez na história desse país um ministro comunista”, em discurso na Conferência Nacional da Juventude, Lula comentou nesta quarta que Dino será o primeiro comunista na Corte “segundo a extrema direita”. E que espera que ele seja um “comunista do bem”.

Recado para Dino

O presidente então deu um recado para o futuro ministro da Corte:

Continua após a publicidade

“Segundo a extrema direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte, e eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo, porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Ali, meu caro Flávio Dino, com a tua competência, só tem uma coisa que você não pode trair, é o teu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. O ministro da Suprema Corte não tem que ficar dando entrevista, não tem que ficar dando palpite sobre os votos. Ele fala nos autos do processo e é isso que interessa para quem recorre à Suprema Corte. Eu estou confiante que você será motivo de orgulho para o nosso país, depois que você assumir, dia 22 de fevereiro, a Suprema Corte”, declarou.

Lula então disse que Dino ficará como ministro da Justiça até o dia 8, porque “nós estamos convidando (para) um ato, sabe, para lembrar a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro”.

“Nós estamos tentando convocar um ato que vai ser convocado por mim, pelo presidente da Suprema Corte, pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara. O Flávio Dino está articulando para ver qual é o plenário que a gente vai fazer e eu queria lembrar os companheiros e companheiras ministras, ninguém está pedindo para vocês não viajarem, mas eu quero a presença de todos os ministros e ministras no dia 8 de janeiro aqui, deve ser na Câmara ou no Senado, e depois vocês podem voltar a descansar, que todo mundo merece um descanso”, concluiu.