Lula comanda a quarta e última reunião ministerial do ano de olho em 2024

A 11 dias do fim do primeiro ano do seu terceiro mandato, o presidente Lula vai comandar a quarta e última reunião ministerial de 2023, a partir das 9h desta quarta-feira, no Palácio do Planalto.

A expectativa é que o encontro seja longo, já que o presidente pretende ouvir todos os ministros, fazer um balanço do ano — que deverá ser apresentado em café da manhã na quinta-feira com jornalistas — e projetar as ações do governo para 2024. Trata-se, inclusive, do único compromisso do dia na sua agenda oficial.

A primeira vez que Lula reuniu todos os seus ministros foi em 6 de janeiro, dois dias antes dos ataques às sedes do três Poderes. O segundo encontro ocorreu em 10 de abril, no evento que marcou os 100 dias de governo. Já terceira reunião com o primeiro escalão foi realizada no dia 15 de junho.

Ao longo do ano, ele também promoveu encontros de ministros por setores, como o de infraestrutura, de indústria e da área social, por exemplo.