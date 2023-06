Lula convoca Múcio ao Alvorada para discutir caso dos militares golpistas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula convocou há pouco o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para ir ao Palácio da Alvorada discutir a situação dos militares envolvidos no plano de golpe revelado por VEJA na edição que está nas bancas. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, também foi chamado e já está na residência oficial do presidente.

Um relatório da PF sobre o conteúdo do celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, contém mensagens e documentos que revelam um roteiro para anular eleições, com a participação de integrantes de alta patente das Forças Armadas.

Mais cedo, o Radar noticiou que Múcio conversou com a cúpula do Exército para analisar a situação do coronel Jean Lawand Junior, envolvido em conversas sobre golpe militar com Mauro Cid.

Em fevereiro, o subchefe do Estado-Maior do Exército foi nomeado para assumir um cargo em Washington, uma “missão considerada permanente”, e sua posse estava prevista para 2 de janeiro de 2024.

Nesta sexta, as primeiras conversas sobre as revelações de VEJA já levaram a caserna a cancelar a promoção. Múcio e a cúpula do Exército ainda avaliam o futuro de Lewand. A demissão não está descartada.