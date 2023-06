Lula comanda 3ª reunião ministerial em meio à crise na base

O presidente Lula vai comandar na manhã desta quinta, a partir das 10h, a terceira reunião ministerial em cinco meses e meio de governo. O encontro ocorre em meio à negociação do Planalto para resolver uma crise na base no Congresso, com o União Brasil cobrando a troca da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pelo deputado Celso Sabino.

Até agora, o presidente só havia reunido todo o seu ministério nos dias 6 de janeiro e 10 de abril, quando o governo completou 100 dias. Houve ainda três encontros separados com ministros das áreas de infraestrutura, social, e produtivo e institucional, entre março e abril.

Na terça-feira, o petista disse que aproveitaria a reunião para cobrar pressa de seus ministros. “Não há tempo a perder, não há tempo para conversa fiada não. Nós temos que levantar de manhã trabalhando, parar de trabalhar o mais tarde possível da noite e no dia seguinte levantar cedo outra vez”, declarou, na estreia do podcast “Conversa com o presidente”.

Lula também contou que passa aos seus ministros e ministras que eles não devem ter medo de cara feia e falar em dificuldades.

“A dificuldade existe pra gente vencer. Sabe, quando a gente é oposição, aí você fala ‘eu acho, eu penso, eu acredito’. Mas quando você governa você não acha, não pensa e não acredita. Você faz ou não faz. E nós temos que fazer. É isso, simples assim. Nós temos que fazer […] Se tem alguma coisa difícil, desenrole e faça, porque é assim que a gente governa um país”, concluiu.

Nesta quinta, ele também deverá cobrar os seus auxiliares a a divulgar mais as ações do governo, o que, avalia, não tem ocorrido de forma satisfatória.