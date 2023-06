‘Bancada do União já está no limite’, diz deputado sobre ministério

O deputado Rodrigo Valadares (ES) afirmou que o União Brasil “está no limite” e não vai recuar sobre a nomeação do deputado Celso Sabino (PA) para um ministério no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em um jantar na noite desta terça-feira, 11, o partido reforçou a indicação e entregou uma lista de apoio a Sabino com 44 nomes, incluindo o presidente da legenda, Luciano Bivar.

“A bancada não vai recuar, vai resistir e vai insistir no nome de Celso Sabino. A bancada já está no limite. Foram muitas vezes em que o governo descumpriu acordos. Caso o Celso não seja escolhido, vai ficar muito complicada a vida do governo”, disse Valadares.

O jantar em apoio a Sabino foi realizado na casa do deputado Fernando Marangoni (SP). A indicação dele é uma condição para o apoio do União em votações importantes para o governo no Congresso. Além de líderes do União Brasil, estavam presentes o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e o líder do PT, Zeca Dirceu (PR).

“Fizemos a nossa parte e demos o nosso recado. Agora resta saber se o governo vai pegar esses 44 nomes, rasgar e jogar essa interlocução no lixo, ou se vai prestigiar o União Brasil. Caso o governo opte por não contemplar o Celso Sabino, que representa a bancada, o União caminha para formar um grupo de oposição. Isso é natural”, diz Valadares.

O nome de Sabino é quase unânime no partido. A única discordância vem da bancada do Rio, que não quer a saída de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo. A substituição está praticamente certa. De acordo com Valadares, a pasta foi uma escolha do próprio governo. Ele admite, no entanto, que o União Brasil preferia comandar o Ministério do Desenvolvimento Regional, chefiado pelo ministro Waldez Góes, que tem mais recursos.

Continua após a publicidade

Siga