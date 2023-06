Lula cobra Incra sobre reforma agrária: ‘Por que tem que esperar invadir?’

Durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, Lula cobrou que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, impulsione o Incra, órgão responsável pela reforma agrária.

“Por que a gente tem que esperar as pessoas invadirem uma terra para a gente ter que comprar? Por que a gente não faz um levantamento de todas as terras devolutas, de todas as terras ociosas e a gente cria no governo um balcão, uma prateleira de terra?”, disse o petista.

De janeiro até abril de 2023, o MST ocupou mais de 30 terras e ultrapassou o número de ações em cada um dos últimos cinco anos. Nas últimas semanas, o presidente tem adotado o discurso de que “não precisa mais invadir terra”.

O novo Plano Safra para pequenos agricultores, focado na produção de alimentos para consumo interno no Brasil, chegou a 77,7 bilhões de reais, dos quais 71,6 bilhões de reais são para crédito rural ao juro médio de 4% ao ano.

Continua após a publicidade

Siga