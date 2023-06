Juros altos desafiam novo plano de Lula para pequenos agricultores

Lula adiantou em sua live semanal que o Plano Safra para pequenos produtores deve girar em torno de 75 bilhões de reais. O valor exato será anunciado em evento marcado para as 10h desta quarta-feira, que marca a retomada de um plano específico para a agricultura familiar.

Com a sinalização do governo aos pequenos produtores, aumenta a pressão por menores taxas nos financiamentos. Os recursos do Pronaf — braço do Plano Safra para fomentar a agricultura familiar — estão com juros de 5% ao ano. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura pede redução para 2%, uma demanda difícil de ser alcançada com a taxa Selic elevada e pouca disponibilidade orçamentária.

Além de juros mais conciliáveis à realidade dos agricultores familiares, o setor espera mais recursos destinados aos programas de aquisição de alimentos. Outra expectativa é de incentivos para adesão às linhas de crédito de agroecologia e bioeconomia, que seguem a estratégia do Plano Safra de 364,22 bilhões de reais anunciado para o agronegócio.