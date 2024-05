Lula chama Pacheco ao Planalto para debater ações para o Rio Grande do Sul

Lula chamou há pouco o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para uma reunião de emergência no Palácio do Planalto na tarde desta segunda-feira, quando deverão discutir possíveis medidas de reconstrução do Rio Grande do Sul no âmbito do Legislativo.

No Congresso, a ideia é buscar caminhos para instituir um novo “orçamento de guerra”, aos moldes do que foi feito durante a pandemia de covid-19, para a reconstrução do estado, atingido por fortes chuvas e inundações nos últimos dias.

Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que Lula iria anunciar ainda nesta segunda o “caminho formal e jurídico” escolhido pelo governo federal para as ações de socorro ao estado, mas antes discutiria as medidas com o Parlamento.

Pacheco acompanhou Lula, Arthur Lira e outras autoridades federais em uma visita ao Rio Grande do Sul neste domingo.