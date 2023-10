Lula autoriza entrada de militares dos EUA para exercício com o Exército

Atualizado em 19 out 2023, 12h06 - Publicado em 19 out 2023, 12h30

O presidente Lula e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, publicaram um decreto nesta quinta autorizando a entrada e a permanência temporária de militares dos Estados Unidos no país para participar de um exercício conjunto com o Exército Brasileiro, que será realizado no Pará e no Amapá de 24 de outubro a 20 de novembro.

Trata-se do exercício de adestramento combinado CORE 23 — sigla em inglês para “Combined Operations and Rotation Exercises” — que acontece a cada ano em um dos países. As ações ocorrerão nos municípios de Belém (PA), Macapá (AP), Ferreira Gomes (AP) e Oiapoque (AP).

O Exército americano trará 294 militares, armamentos, acessórios, munições, optrônicos, dispositivos ópticos e sensores e equipamentos de comando, controle e comunicação, segundo o decreto.