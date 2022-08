Lula abre a campanha bombardeando ponto fraco de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A campanha eleitoral começa nesta terça com Lula mirando numa das grandes fragilidades de Jair Bolsonaro: o eleitorado feminino. Um vídeo do petista, publicado na campanha de 2018, voltou a circular nesta semana lembrando que o atual presidente foi o único a votar contra a PEC das Domésticas. Lula também tem propagado imagens diplomando mulheres e falando do Prouni.

A pesquisa FSB, divulgada nesta segunda, mostra que 48% do eleitorado feminino considera o governo atual “ruim ou péssimo”. Enquanto 38% dos homens aprovam a gestão, só 30% delas consideram o mandato do presidente “ótimo ou bom”. Na hora do voto, Lula tem 49% da preferência feminina contra 28% de Bolsonaro.