Lula, a filiação de Anielle Franco e o PT nas eleições do Rio

O presidente Lula resolveu embarcar nas conversas entre Eduardo Paes e os petistas do Rio de olho nas eleições de outubro. A medida parte de uma visão da executiva nacional do PT de que o partido pode herdar a prefeitura da segunda maior cidade do país, caso o prefeito carioca se candidate ao governo estadual.

Por outro lado, segundo interlocutores, o prefeito estaria mais inclinado a fazer uma chapa pura do PSD, na qual o nome do deputado Pedro Paulo desponta como favorito a vice, o que torna ainda mais difícil o plano do PT.

Diante dos desafios, Lula vai pessoalmente filiar sua ministra Anielle Franco em cerimônia marcada para as 18h desta terça-feira, no Circo Voador, tradicional casa de espetáculos da Lapa, no Rio de Janeiro. Além do presidente, o evento vai contar com a primeira-dama Janja e Gleisi Hoffmann, chefe do PT nacional.