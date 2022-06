Associação retorna 5.000 garrafas de vidro para indústria da cachaça

Desde dezembro de 2021, a Associação Brasileira de Bebidas conseguiu retornar 5.000 garrafas para a indústria da cachaça por meio do Glass Is Good, programa de logística reversa do vidro, e agora quer expandir a experiência para outros parceiros. A ação de recuperação de embalagens retornáveis é feita em parceria com a cooperativa Vira Lata.

O sistema de logística reversa do vidro engloba a capacitação, triagem, armazenagem e venda de garrafas retornáveis das marcas associadas da Abrabe. A iniciativa também conta com o aproveitamento da capacidade técnica e viabilidade operacional e financeira dos operadores logísticos do Glass Is Good, além do conhecimento e experiência da equipe gestora do programa.

Além de reduzir consumo de energia, extração de matéria-prima e emissões de CO² na atmosfera, o reuso e a reciclagem do vidro geram empregabilidade para centenas de famílias. Para se ter uma ideia, o Glass Is Good contribui para manter mais de 1.000 vagas de emprego ativas na cadeia.

Os resíduos que chegam até as cooperativas geram trabalho e renda para a pessoas em vulnerabilidade social e que encontram na reciclagem a oportunidade de profissionalização e sustento da família. Dessa mão de obra, a maioria é composta por mulheres. No Glass Is Good, 57% delas está na liderança das cooperativas, dado importante visto que 34,4 milhões de pessoas do sexo feminino são responsáveis financeiramente pela família, ou seja, quase metade dos domicílios brasileiros é comandado por mulheres, de acordo com levantamento da IDados, com base nos números do IBGE.

Cada vez mais forte entre as associadas da Abrabe, a agenda ESG ganhou bastante força após o lançamento do Relatório de Sustentabilidade, lançado pela entidade em 2021. Antes disso, em 2020, o Glass Is Good, juntamente com o Ecogesto, outra iniciativa da Abrabe focada em cooperativas de reciclagem e processamento de materiais, já havia atingido o importante número de 77 mil toneladas de embalagens recuperadas pós-consumo, em parceria com 150 parceiros em 18 estados e mais o Distrito Federal.