Liz Truss não teve ‘tamanho’ para enfrentar crise na Inglaterra, diz Lula

Atualizado em 20 out 2022, 12h47 - Publicado em 20 out 2022, 12h44

Lula (PT) disse nesta quinta-feira que a agora ex-primeira-ministra do Reino Unido Liz Truss renunciou porque não teve experiência e nem capital político o suficiente para “enfrentar o problema econômico que a Inglaterra tem”. Durante evento de campanha no Rio de Janeiro, o petista falava da experiência de gestão que ele e seu vice Geraldo Alckmin têm acumulada para defender que a sua chapa é a mais preparada para assumir o comando do governo no segundo turno das eleições contra Jair Bolsonaro (PL).

O ex-presidente usou o caso de Truss como exemplo de alguém que não teve “tamanho” para se manter no cargo em momento de crise. A ex-mandatária britânica governou por 45 dias antes de anunciar a sua renúncia nesta quinta. A menção de Lula à política europeia se deu durante um comentário sobre o baixo nível da disputa eleitoral contra Bolsonaro neste ano.

“Nós não vamos entrar no lamaçal que ele quer nos jogar. Nós vamos continuar tentando convencer o povo brasileiro de que somos a melhor opção para o país, de que temos uma experiência acumulada, não só a experiência do Lula e do PT, mas a experiência de um Alckmin que foi durante 16 anos governador de São Paulo, para a gente poder retomar a economia. Você veja que a primeira-ministra da Inglaterra renunciou e renunciou porque não tem tamanho para enfrentar o problema econômico que a Inglaterra tem. E nós temos que ter consciência de que temos um legado que nos dá credibilidade para mostrar que vamos ser capazes de resolver os problemas desse país, que são mais difíceis hoje do que eram em 2003 quando eu ganhei a primeira eleição”, disse.