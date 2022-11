Líder do partido de Tarcísio quer aprovar aumento salarial nesta semana

Adiada duas vezes por falta de quórum nas últimas semanas, a votação sobre o aumento salarial do governador de São Paulo na Assembleia Legislativa deve ocorrer nesta terça ou na quarta, se depender da bancada do Republicanos, partido do governador eleito, Tarcísio de Freitas. O reajuste também beneficiaria o vice-governador, secretários e servidores do Estado.

“Nós vamos trabalhar para que seja votado nesta semana. Terça, quarta-feira no máximo, será pautado e vamos ver se a gente consegue aprovar”, disse o deputado estadual Gilmaci Santos, líder do Republicanos na Alesp, ao Radar.

De acordo com Santos, a proposta de aumento salarial é importante para contemplar as categorias indexadas ao salário do governador, por exemplo, oficiais da Polícia Militar e funcionários da Receita Federal, que não recebem reajuste desde 2019. O impacto nas contas públicas, estimado em 1,7 bilhão de reais, já estaria contemplado na proposta orçamentária do próximo ano. Entretanto, um aditivo será apresentado para bancar aposentadorias.

“O impacto não faria diferença no orçamento apresentado. Isso estaria já na receita de Recursos Humanos. No RH, o Governo pode gastar até 49% do Orçamento e o Governo hoje está gastando 46%”, explicou o deputado. “Esse 1 bilhão e 700 milhões estaria dentro do Orçamento, que ao meu ver, e ao ver do governo, não tem problema. Dá para arcar com isso”, acrescentou.

A proposta prevê o aumento salarial em 50%, o dobro da inflação acumulada em três anos. Desde o último reajuste, em 2019, o IPCA cresceu 25,63%, segundo o Banco Central. Caso a proposta seja aprovada, o salário de Tarcísio será o quarto maior entre os governadores do Brasil. No Acre, Mato Grosso do Sul e Sergipe, os vencimentos ultrapassam 35.000 reais. O teto do funcionalismo é um pouco mais de 39.000 reais.

Veja como ficariam os salários com a aprovação da proposta:

Governador: 34.572,89 reais

Vice-governador: 32.844,41 reais

Secretários estaduais: 31.115,58 reais