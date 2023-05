Líder do PT no Senado vai ao STF contra Magno Malta por fala sobre Vini Jr

O líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, decidiu pedir ao STF a abertura de inquérito policial por injúria racial contra Magno Malta (PL-ES) depois de suas declarações sobre a repercussão dos ataques racistas ao jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Nesta terça-feira, durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Malta disse que, ao cobrir os episódios de racismo contra Vinícius Júnior no campeonato espanhol, a imprensa estaria “revitimizando” o atleta para “ganhar mais patrocinadores”.

Ainda questionou onde estariam “os defensores da causa animal que não defendem o macaco” – um dos termos mais repetidos nas ofensas racistas contra Vinícius Júnior por torcedores de adversários do Real Madrid.

De acordo com o líder petista, Magno Malta pode perder o mandato no Senado se for condenado, além de sofrer pena de prisão e multa. Por ter foro privilegiado em função do cargo, Malta só pode ser julgado pelo Supremo.

“Como pai de duas crianças negras, não posso ignorar o que testemunhei, mesmo que essa fosse a opção mais fácil. O Judiciário precisa demonstrar seu compromisso no combate ao racismo, punindo com maior rigor aqueles que, amparados pelo poder de seus cargos públicos, sentem-se à vontade para discriminar impunemente o povo negro em plena luz do dia”, afirmou Contarato.

