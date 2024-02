Lewandowski vai tomar posse como ministro da Justiça em evento no Planalto

Três semanas depois de ser anunciado por Lula como substituto de Flávio Dino no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Ricardo Lewandowski tomará posse na manhã desta quinta-feira, em uma cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a participação do presidente.

A solenidade está marcada para as 11h. À tarde, haverá outro evento para a transmissão de cargo de Dino a Lewandowski, no Salão Negro do Palácio da Justiça.

Integrante do STF de 2006 até 11 de abril do ano passado, Lewandowski deixou a Corte um mês antes de completar 75 anos de idade, o limite para a aposentadoria compulsória da magistratura no país. Sua nomeação saiu no último dia 22 de janeiro, com validade a partir deste 1º de fevereiro.

Ao assumir a pasta a convite de Lula, o ex-ministro do Supremo vai trocar quase toda a equipe que trabalhava com Dino, tendo como secretário-executivo o jurista Manoel Carlos de Almeida Neto. Ex-procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Os nomes dos escolhidos para integrar a gestão de Lewandowski deverão ser confirmados oficialmente já nesta quinta.

Continua após a publicidade