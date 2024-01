Lula confirma escolha de Lewandowski para o Ministério da Justiça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira, 11, que Ricardo Lewandowski será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele substituirá Flávio Dino, que deixa o cargo para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O anúncio foi feito após uma reunião no Palácio do Planalto. Os dois já haviam se reunido na manhã de segunda-feira, 8, e na noite desta quarta-feira, 10, com a presença de Dino, quando foram discutidas algumas mudanças na equipe da pasta. Lewandowski tomará posse no dia 1º de fevereiro.

Como VEJA mostrou, o nome de Lewandowski se consolidou como o favorito para assumir o comando do ministério nos últimos dias. Ricardo Cappelli, secretário-executivo e número 2 do Ministério da Justiça, e Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, foram outros nomes cotados, além do advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas.

Lewandowski foi ministro do STF, indicado por Lula em 2006. Nascido no Rio de Janeiro, formou-se em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESP) em 1971 e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo em 1973. Também é doutor e livre-docente em Direito do Estado pela USP.

Ele ingressou na magistratura em 1990, como juiz do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, e foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do estado, por merecimento, em 1997. Ocupou a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2010 a 2012. Também comandou o STF e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2014 a 2016, quando presidiu o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no Senado.

Decisões no Supremo

No STF, Lewandowski relatou as ações que determinaram a constitucionalidade do sistema de cotas para estudantes negros nas universidades públicas e o recurso que definiu a vedação ao nepotismo nos cargos públicos. Ele também foi o responsável por decisões importantes na pandemia, como a determinação para que o governo de Jair Bolsonaro apresentasse um cronograma detalhado de vacinação contra a Covid-19 a que deu aval aos estados e municípios para decidirem sobre a imunização de adolescentes.

Dirceu e Genoino

Também votou pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa e defendeu sua aplicação nas eleições de 2010. No julgamento do Mensalão, votou para absolver o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente do PT José Genoino — mas foi minoria. O ministro ainda autorizou que a defesa de Lula acessasse mensagens vazadas de integrantes da força-tarefa da Lava Jato, o que deu início a derrocada da operação.

Lewandowski se aposentou em 11 de abril de 2023, quando completou 75 anos. Foi substituído por Cristiano Zanin, indicado por Lula.