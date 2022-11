Leia a íntegra do discurso de Bolsonaro nesta terça

Giro VEJA - terça, 1º de novembro

Breve discurso do atual presidente é o destaque do dia

Depois de mais 40 horas de espera, o presidente Jair Bolsonaro finalmente quebrou o silêncio depois da derrota nas urnas para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Lotada de expectativas, a montanha pariu um rato. Bolsonaro não fez qualquer menção a Lula e agradeceu pelos 58 milhões de votos que recebeu. No discurso de pouco mais de dois minutos, o presidente disse ainda que os movimentos de grupos radicais são “fruto de indignação pela condução do processo eleitoral” e que “os métodos não podem envolver o cerceamento do direito de ir e vir”.