Leia a íntegra da denúncia da PGR contra Sergio Moro por fala sobre Gilmar

Giro VEJA - segunda, 17 de abril

O clima de apreensão que tomou a relação Brasil-EUA e a campanha do governo pela aprovação do novo arcabouço fiscal são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou da China, mas o foco da agenda segue fora do Brasil. O presidente marcou para a tarde desta segunda-feira encontro com o chanceler russo Sergey Lavrov. O encontro ocorre após as alfinetadas que Lula deu nos Estados Unidos durante a viagem oficial à China, somadas à fala em que responsabiliza em parte a Ucrânia pela guerra com a Rússia