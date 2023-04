PGR quer condenar Moro à prisão por acusação contra Gilmar Mendes

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou nesta segunda-feira, 17, uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra o senador Sergio Moro (União-PR) pelo crime de calúnia. A acusação tem como base o vídeo divulgado na última sexta-feira, 14, em que ele aparece falando em tom descontraído sobre “comprar” um habeas corpus do ministro do STF Gilmar Mendes. “Não, isso é fiança, instituto … pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”, diz o senador na filmagem, feita aparentemente em uma festa ou confraternização.

“O denunciado SERGIO FERNANDO MORO emitiu a declaração em público, na presença de várias pessoas, com o conhecimento de que estava sendo gravado por terceiro, o que facilitou a divulgação da afirmação caluniosa, que tornou-se pública em 14 de abril de 2023, ganhando ampla repercussão na imprensa nacional e nas redes sociais da rede mundial de computadores”, diz a denúncia, assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo.

Para Lindora, Moro “agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do País”.

Na denúncia, de apenas quatro páginas, a PGR pede que, caso o senador seja condenado a pena superior a quatro anos de prisão, perca seu mandado parlamentar, ao qual foi eleito em 2022.

A acusação feita pelo Ministério Público Federal se deu após Gilmar Mendes, por meio de seu advogado, Rodrigo Mudrovitsch, apresentar à PGR uma representação contra Moro, ainda na sexta-feira. O documento citava “potencial prática” dos crimes de calúnia, difamação e injúria pelo senador contra o ministro.