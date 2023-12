Lei de mercado de carbono permite motoristas compensar emissões de carros

Aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada, a lei que cria o mercado de carbono abre a possibilidade de motoristas contribuírem para a descarbonização do país. A verba arrecadada será destinada a programas sociais e de preservação ambiental.

De acordo com dados do IBGE, os 66 milhões de automóveis, camionetas e veículos registrados no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular emitem 100 milhões de toneladas de carbono — o que equivale a quase metade das emissões de CO² evitadas, segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com a redução de 48% do desmatamento na Amazônia entre janeiro e agosto.