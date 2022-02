Klabin dará descontos em embalagens sustentáveis a restaurantes do iFood

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Klabin, uma das maiores produtoras de papel e celulose do país, se juntou ao iFood para ampliar o uso de embalagens sustentáveis pelos restaurantes da plataforma de entregas.

A empresa venderá recipientes de papel reciclável com desconto para lojas inscritas no programa de benefícios do aplicativo de delivery chamado Vantagens do Chef.

Os descontos estarão disponíveis para todo o país e podem ser acessados na loja da Klabin dentro do Portal do Parceiro, do iFood.

O programa de benefícios do app de comida dá desconto em outros serviços como contas de gás, luz e internet dos estabelecimentos. A expectativa do iFood é que o programa possa gerar uma economia de até 4.000 por mês aos restaurantes usuários da plataforma.