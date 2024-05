Kajuru pede a Moraes e Pacheco que até 50% do fundo eleitoral vá para o RS

O líder do PSB no Senado, Jorge Kajuru (GO), pediu oficialmente para Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, e Rodrigo Pacheco “intercederem” junto aos partidos políticos para viabilizar a destinação de entre 20% e 50% dos 4,9 bilhões de reais do fundo eleitoral deste ano para ações emergenciais de mitigação da crise no Rio Grande do Sul.

No ofício ao presidente do Senado, Kajuru também defendeu empregar os 5,6 bilhões em emendas de comissão vetadas por Lula na LDO no socorro aos gaúchos, o que exigiria, a princípio, a derrubada do veto na sessão do Congresso marcada para quinta-feira.

“O dinheiro está lá no TSE, que nos próximos dias vai entregar aos partidos políticos. É só mandar para o Rio Grande do Sul. Se (os partidos) abrirem mão da metade, daríamos um valor expressivo de 2,5 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. (Mais) os 5,6 bilhões de reais de emendas, dá 8 bilhões de reais”, afirmou Kajuru ao Radar.