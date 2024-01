Kajuru levará empresários para sensibilizar Haddad a ‘ceder’ na reoneração

O vice-líder do governo no Senado Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou que levará um grupo de empresários, principalmente do agronegócio, para uma reunião com Fernando Haddad na próxima quinta-feira de manhã sobre a MP da reoneração da folha – principal foco de atrito entre o governo Lula e o Congresso neste início de 2024.

“É uma reunião para convencer o Haddad e o Dario (Durigan, secretário-executivo da Fazenda) a ceder um pouco, a mostrar um gesto, como eu e o presidente Rodrigo Pacheco tivemos essa iniciativa, de pedir um gesto para eles para que não provoque a devolução (da MP)”, disse o senador.

Segundo Kajuru, a proposta enviada pelo Palácio do Planalto está “radical” e, se não houver concessões, Pacheco fará a devolução total da medida provisória.