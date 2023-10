Kajuru diz que Datena negocia ser vice de Tabata Amaral em São Paulo

Atualizado em 6 out 2023, 11h24 - Publicado em 6 out 2023, 11h18

Por Nicholas Shores Atualizado em 6 out 2023, 11h24 - Publicado em 6 out 2023, 11h18

Toda eleição em São Paulo é assim. Os partidos começam a se organizar e o apresentador Luiz Datena surge anunciando seu interesse em testar a popularidade nas urnas. Neste ano pré-eleitoral não é diferente. O apresentador, agora de saída da Band, se reuniu com a deputada Tabata Amaral e o prefeito do Recife, João Campos – ambos do PSB – , e parece que, agora, vai.

Segundo afirmou ao Radar o senador Jorge Kajuru, Datena decidiu que quer filiar-se ao PSB, ser candidato a vice-prefeito da capital paulista na chapa encabeçada por Tabata em 2024 e, dois anos depois, lançar-se ao Senado Federal. Nas próximas eleições gerais, haverá duas vagas na Casa em disputa por estado.

A conversa do apresentador com o casal pessebista aconteceu na última segunda-feira, em um almoço no tradicional restaurante Jardim de Napoli, em Higienópolis, na região central de São Paulo.

De acordo com Kajuru, pesam a favor da decisão de Datena o aval do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Márcio França (Empreendedorismo), que apoiam a candidatura de Tabata dentro do PSB e seriam importantes cabos eleitorais na eventual disputa pelo Senado em 2026.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga