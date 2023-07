Justiça paralisa obra de saneamento da praia mais badalada de SP

Após atrasos nas entregas de obras de esgotamento, a companhia de saneamento estadual de São Paulo, Sabesp, cancelou contratos de licitação no litoral. Na Praia de Maresias, considerada a mais badalada do estado, localizada no município de São Sebastião, foi rescindido o contrato para a implementação de redes coletoras, ligações domiciliares e Estações Elevatórias de Esgoto.

A Justiça confirmou o fim do contrato com o Consórcio SES Maresias e aplicou multa de mais de 3 milhões de reais às empresas de engenharia. Em 26 de junho, a prefeitura de São Sebastião já havia se reunido com os responsáveis pela ampliação da rede de esgoto para cobrar sobre os prazos do contrato. A Sabesp prevê uma nova licitação para a retomada dos trabalhos até o fim do ano.

Segundo a Sabesp, a instalação da Estação de Tratamento de Esgotos de Maresias segue em andamento, assim como, outras obras de saneamento em São Sebastião. É o caso da Barra do Sahy, local bastante afetado pelas fortes chuvas no Carnaval deste ano, que teve obras iniciadas em abril. Em junho, 30% da implementação da rede de esgoto foi concluída.

Na Praia Grande, também no litoral paulista, a Sabesp rescindiu o contrato com o Consórcio Melvi BS. Neste caso, a multa ultrapassa os 17 milhões de reais.

