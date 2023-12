Justiça não encontra Boulos em cinco buscas em Brasília

Guilherme Boulos foi procurado cinco vezes pela Justiça em Brasília para responder a uma ação impetrada por Abraham Weintraub, mas não foi encontrado.

Na semana passada, o juiz aceitou o pedido da defesa do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro para ir aos endereços do deputado do PSOL em São Paulo.

O enrosco é antigo e remonta a brigas nas redes sociais, em 2021. Weintraub diz que teve a honra ferida pelo psolista. Em nota ao Radar, Boulos afirma que vai procurar a oficial de Justiça para marcar um encontro.

“A equipe jurídica do deputado irá entrar em contato com a oficial de justiça para agendar o recebimento da citação pessoalmente com o deputado”, escreveu a assessoria do parlamentar.