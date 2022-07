José Roberto Arruda está de volta ao jogo eleitoral no DF

Decisão assinada nesta quarta-feira pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, restabelece os direitos políticos do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda.

“Com fundamento no art. 34, XVIII, c, do RISTJ, defiro o pedido para conceder efeito suspensivo ao recurso especial e afastar as consequências condenatórias do acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, restabelecendo os direitos políticos de José Roberto Arruda”, diz Martins.

O despacho do presidente da Corte, que responde pelo plantão durante o recesso, acolheu os argumentos dos advogados Willer Tomaz e Paulo Catta Preta e deve provocar uma série de movimentos políticos na disputa eleitoral em Brasília. Arruda se move há semanas para montar uma chapa de campanha que desafie o governador Ibaneis Rocha.

Com a decisão, ele se livra das limitações legais impostas pelos processos judiciais a que respondeu e pode seguir adiante e tentar buscar novamente um mandato nas urnas. Arruda estava fora da política há anos, depois de ser preso e condenado na esteira do escândalo de corrupção no governo distrital, em meados de 2010.

