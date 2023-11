José Dirceu se muda para SP e promete empenho para eleger Boulos

José Dirceu está de mudança para São Paulo, onde vai morar com uma de suas filhas. O petista histórico quer estar presente na campanha de Guilherme Boulos, deputado do PSOL apoiado pelo PT para disputar a maior Prefeitura do país.

Confiante de que as divergências internas do petismo paulistano em torno da aliança com o parlamentar já são páginas viradas, o ex-chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula se encontrou com o psolista em Brasília na semana passada.

“Boulos está muito firme e preparado”, diz Dirceu ao Radar.