Janja e ministras de Lula abrem mês das mulheres com encontro no Planalto

As 11 ministras mulheres do governo Lula, a primeira-dama Janja da Silva e as presidentas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal participam logo mais, às 8h30, de um café da manhã no Palácio do Planalto para abrir as atividades referentes ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

O evento é promovido pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e terá pronunciamentos fala sobre a importância da data no contexto do novo governo, de representatividade e investimentos voltados às políticas públicas para a população feminina. Na ocasião, também será apresentada a marca da campanha do governo federal em referência à celebração.

Nesta terça, inclusive, o presidente Lula prometeu que seu governo apresentará ao Congresso no dia 8 um projeto de lei que equipara os salários de homens e mulheres que exerçam a mesma função no mercado de trabalho.