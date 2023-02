Lula vai apresentar lei que equipara salários entre homens e mulheres

Lula prometeu nesta terça-feira que o seu governo apresentará ao Congresso na semana que vem o projeto de lei que equipara os salários de homens e mulheres que exerçam a mesma função no mercado de trabalho.

O projeto, a ser apresentado no próximo dia 8, o Dia Internacional das Mulheres, tem como objetivo combater a prática da discriminação de gênero no setor privado e público. Segundo Lula, a legislação atual já veda esse tipo de distorção, mas há espaço para interpretações. A ideia é que o novo projeto de lei não deixe margem para dúvidas.

“Finalmente, agora, no Dia das Mulheres, vamos apresentar a tal da lei que vai garantir definitivamente que a mulher receba o mesmo salário do homem se ela exercer a mesma função do homem. Toda hora que você vai procurar essa lei, parece que ela existe, mas tem tantas nuances, tem tanta vírgula que tudo é feito para a mulher não ter o direito garantido. Então é preciso fazer uma lei que diga que a mulher deve ganhar o mesmo salário do homem se exercer a mesma função e pronto, não tem vírgula. Se não pagar vai ter alguém para fiscalizar, e será a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, para que o nosso país entre no rol dos países civilizados”, disse.

