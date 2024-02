Itaú Social destina R$ 24,5 milhões para projetos educacionais infantis

VEJA Mercado em Vídeo

A desvalorização da moeda brasileira e entrevista com Cristiane Quartaroli

Os futuros americanos e as bolsas europeias operam em alta nesta amanhã desta sexta-feira, 16. No pregão de ontem, o Ibovespa registrou ganhos e fechou aos 127 mil pontos, puxado principalmente pelas ações da Petrobras e demais petrolíferas, que subiram acompanhando a cotação do petróleo no exterior. Já o dólar fechou em leve queda, a R$ 4,96. No acumulado do ano até aqui, a moeda americana tem valorização de 2,4% em relação ao real. Cristiane Quartaroli economista do Ouribank.