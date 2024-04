Ireneu Orth assume lugar de Luiz Carlos Heinze no Senado

O senador Luiz Carlos Heinze anunciou nesta quarta-feira que vai se afastar por 120 dias dos trabalhos legislativos para tratamento de saúde. Em seu lugar, a cadeira será assumida pelo suplente Ireneu Orth, também do PP do Rio Grande do Sul.

Ireneu foi prefeito de Tapera, no Norte do estado gaúcho, por 18 anos, e é um dos fundadores da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul.

“A experiência e os valores do Ireneu alinham-se com os compromissos que assumi. Estou seguro de que o mandato estará em excelentes mãos. Além disso, meu afastamento não será integral, irei acompanhar o trabalho e estarei alinhado com o Ireneu para fazer o melhor pelo estado”, disse Heinze.

Segundo o comunicado, o tratamento de Heinze é preventivo. Trata-se de uma fisioterapia para desenvolver o equilíbrio, a fala e a coordenação.