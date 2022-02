Iphan responde conselho consultivo e pede que críticos ‘se retratem’

No último dia 27 de janeiro, os 12 representantes da sociedade civil no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural protocolaram um requerimento endereçado à presidente do Iphan, Larissa Peixoto, solicitando uma reunião extraordinária para discutir uma série de ações do governo Bolsonaro que comprometem o patrimônio ambiental, natural e cultural do Brasil — leia o texto na íntegra aqui.

Mais de três semanas depois, a chefe do instituto e seus cinco diretores responderam o ofício neste sábado, pedindo que os críticos “se retratem dessa manifestação descortês e realisticamente insustentável” — leia a resposta aqui.

Nos bastidores, comenta-se que Larissa quis demonstrar que não vai mais apanhar calada.

Em dezembro,ela chegou a ser afastada do cargo pela Justiça Federal do Rio, por falta de experiência ou formação acadêmica para ocupar o cargo, mas a decisão foi derrubada dias depois.