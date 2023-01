Iphan conclui que maioria dos danos aos edifícios em Brasília é reversível

O Iphan, sigla do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entregou nesta quinta ao Ministério da Cultura um relatório com a descrição e fotos [veja na íntegra abaixo] dos danos causados a bens arquitetônicos protegidos pela entidade nas sedes dos três Poderes e em seu entorno, em Brasília, no último domingo.

A conclusão dos técnicos do órgão foi que a maioria dos danos provocados nos edifícios é reversível, como registrou o coordenador-técnico substituto do Iphan no Distrito Federal, Maurício Goulart. As ações emergenciais começaram ainda na segunda-feira, após as perícias da Polícia Federal nos prédios, com reparos nos pisos, paredes e vidraças.

Vale lembrar que o conjunto urbanístico de Brasília é inscrito na Lista do Patrimônio Mundial, da Unesco.

Veja o relatório a seguir:

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima

Continua após a publicidade