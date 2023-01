Interventor do DF vai virar ministro por um dia

Logo após encerrar o período como interventor federal na segurança do Distrito Federal, na próxima terça-feira, Ricardo Cappelli vai assumir o Ministério da Justiça. Temporariamente.

É que ele é secretário-executivo (o número 2) da pasta comandada por Flávio Dino, e o ministro terá que se licenciar do cargo para tomar posse como senador no dia 1º de fevereiro, assim como os outros parlamentares que estão no primeiro escalão do governo Lula.