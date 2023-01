Interventor acusa Torres de sabotar segurança e facilitar ataques no DF

Interventor do governo federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli acusou nesta terça-feira o ex-secretário Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, de comandar uma “operação estruturada de sabotagem” que permitiu os ataques terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas em Brasília no domingo.

À CNN, o secretário-executivo do Ministério da Justiça lembrou que a posse do presidente Lula no dia 1º ocorreu com uma operação de segurança “extremamente exitosa” e apontou que o que mudou para o último domingo foi que, no dia 2, Torres assumiu a Secretaria de Segurança do DF, exonerou todo o comando e viajou para os Estados Unidos.

“Se isso não é sabotagem eu não sei o que é”, declarou.