Internacional projeta maior arrecadação com sócios da história do clube

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com redução na inadimplência e aumento do quadro social, o Internacional está próximo de arrecadar 7 milhões de reais por mês com os associados. O clube fechou agosto com 120.842 sócios, patamar próximo ao 129.000 alcançados antes da pandemia, recorde da história colorada.

Os dois jogos do mata-mata da Libertadores, em agosto, contra River Plate e Bolívar, lotaram o Beira-Rio apenas com sócios. Em todo o mês, mais de 140.000 torcedores foram ao estádio com o tíquete médio acima de 75 reais.

Até os jogos contra o Fluminense, na semifinal da Libertadores, novas ações estão sendo planejadas para captar sócios. Dentre as principais estão as modalidades Carteira Vermelha e Cadeira Locada, que permitem acesso sem compra de ingresso e estão disponíveis para novas associações. No Mundo Colorado, há distribuição de brindes para sócios.

“Ter a torcida ao nosso lado é fundamental, principalmente nos momentos decisivos. É o que ocorreu em agosto e está desenhado para os próximos desafios do ano”, disse o vice-presidente de marketing do Internacional, Nelson Pires.

Continua após a publicidade

“Os objetivos são claros: gerar mais receita e bater o recorde histórico de associações”, acrescentou o dirigente.