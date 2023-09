Insper já arrecadou R$ 150 milhões em doações para bolsas de estudo

O presidente do Masp, Heitor Martins, e sua esposa, Fernanda Feitosa, diretora-executiva da Feira Internacional de Arte São Paulo, vão receber, na próxima quarta-feira, o Encontro de Alumni Embaixadores Insper 2023, para celebrar os doadores do programa de bolsas da instituição de ensino.

Ex-alunos, parceiros e amigos do Insper já arrecadaram, desde 2004, 150 milhões de reais. O dinheiro foi convertido em bolsas de estudo para 800 estudantes de baixa renda. Entusiasta dos programas, o anfitrião do encontro, Heitor Martins, é sócio sênior da McKinsey & Company e tem cadeira no Conselho Deliberativo do Insper.