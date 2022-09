Incorporadora do Hard Rock Hotel recebe aporte milionário de fundo

A VCI S.A., incorporadora do Hard Rock Hotel, vai receber 230 milhões de reais de um fundo de investimento coordenado pelo Itaú. A incorporadora, por meio de suas controladas, acaba de participar, na qualidade de cedentes, do primeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios com foco exclusivo no financiamento de seus projetos de multipropriedade imobiliária do país.

O fundo vai financiar a conclusão das obras de Fortaleza (CE) e Ilha do Sol (PR). “É uma grande satisfação construir um fundo desta magnitude ao lado dos maiores players do segmento financeiro. Isso nos afere ainda mais credibilidade. Além de todas as exclusividades que nossos projetos oferecem, este fundo nos torna pioneiros no mercado de multipropriedade”, afirma Samuel Sicchierolli, presidente da empresa.