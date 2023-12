Inadimplência cai, mas atrasos aumentam em janeiro, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma pesquisa recente, lançada pela IBEVAR – FIA Business School, com base em dados do Banco Central, mostra que a taxa de inadimplência média estimada é de 5,82%.

O resultado é uma queda de 0,09 ponto porcentual, em relação a outubro de 2023 — mês da última divulgação dos números. No entanto, o valor é 0,05 ponto porcentual maior do que o valor estimado para dezembro de 2023.

Outro ponto revelado pela pesquisa mostra o aumento dos recursos livres, percentual da carteira de crédito livre do Sistema Financeiro Nacional com pelo menos uma parcela com atraso superior a 90 dias. “Considerando o aumento de atrasos (recursos livres) observado, é razoável esperar uma taxa de inadimplência entre 5,44% e 6,19% para o mês de janeiro de 2024”, diz o presidente da IBEVAR e professor da FIA Business, Claudio Felisoni de Angelo.