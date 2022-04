Imprensa ainda é principal meio de decisão de voto, diz pesquisa

Jornais, revistas, redes de televisão e portais na internet ainda são os meios de informação mais utilizados pelos eleitores na escolha de quem vão votar, segundo uma pesquisa feita pela operadora Tim com 186.000 clientes.

Segundo o levantamento, a imprensa profissional é onde 14% dos ouvidos buscam informações para definirem seu voto. As redes sociais vêm na sequência, com 11% da preferência dos entrevistados, enquanto 10% disseram que recebem informações do tipo com pessoas próximas, como amigos e parentes. O mesmo percentual disse que orienta suas escolhas no ambiente de ensino, como escola e faculdade.

Os que disseram que sua decisão tem a influência de colegas de trabalho representaram 8% da amostra. Os aplicativos de mensagem, como Whatsapp e Telegram, são fonte de informação para 7%. Outros 7% se abastecem em blogs e sites e 6%, por meio da opinião de celebridades.

Os que dizem não sofrer influência de ninguém e que não buscam necessariamente em um lugar específico informações para orientar seu voto representaram 15%.

A TIM ouviu 186.000 clientes pré-pagos e o levantamento foi feito entre os dias 14 e 20 de março.