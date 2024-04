Imersão em arte contemporânea reúne dez curadores internacionais em SP

Um grupo formado por curadores e art advisors dos Estados Unidos, Europa e Ásia vem a São Paulo participar da SP-Arte. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a imagem do Brasil, prospectar parcerias internacionais, potencializar o trabalho em rede e gerar novos negócios para o setor de artes visuais brasileiras.

Organizada pelo Projeto Latitude, uma parceria entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a Associação Brasileira de Arte Contemporânea (ABACT), o programa Art Immersion Trip de 2024 vai proporcionar encontros de relacionamento com galeristas, palestra sobre a cena da arte contemporânea brasileira, visitas às galerias associadas ao Projeto Latitude e visitas fechadas a museus, centros culturais como o MASP – Museu de Arte de São Paulo e a Pinacoteca – e coleções privadas.

Confira abaixo todos os participantes:

Adefolakunmi Adenugba (Fola) – Consultora com foco na gestão cultural da arte contemporânea negra e fundadora da ISE-DA, comunidade engajada na sustentação da arte negra contemporânea em toda a diáspora, com sede em Nova York, EUA;

Alana Hernandez – Curadora de arte latino-americana da CALA Alliance, organização que atua pela valorização das contribuições criativas e artísticas da comunidade latina nos Estados Unidos baseada em Phoenix, Arizona, EUA;

Alexandra Stoller – Curadora com mais de 12 anos de experiência trazendo obras de arte para todos os tipos de espaços, colaborando em nome de clientes residenciais e coleções comerciais com galerias, artistas, arquitetos, designers de interiores e especialistas em iluminação. De New Jersey, EUA;

Clara Andrade – Espanhola, diretora de Desenvolvimento e Assuntos Curatoriais da feira Untitled Art e co-fundadora da La Pera Projects com atuação voltada para conectar e promover posições artísticas emergentes entre a Europa e as Américas;

Gina Quan – Consultora de arte baseada em Hong Kong, China. Diretora artística do Central China Real Estate Group e diretora fundadora do J18 Museum and Art Park. Trabalha há mais de oito anos com aquisições para coleções corporativas e particulares com forte foco na Ásia, mas também na Europa e nos EUA;

Helena Lyristakis – Gerente de Desenvolvimento da Gasworks, organização de arte contemporânea baseada em Londres, trabalha em colaboração com vários patrocinadores das artes latino-americanas por meio de uma residência anual que organiza para artistas brasileiros no Reino Unido;

Makayla May – Curadora associada do Departamento de Arte Moderna e Contemporânea do Art Institute of Chicago, EUA, com interesse principal em artistas que trabalham sua ancestralidade, iconografias e materiais africanos e afro-brasileiros em suas obras, especialmente Emanoel Araújo;

Omar Lopez-Charoud – Nascido em Cuba e residente nos EUA, é diretor artístico e curador da Untitled Art, feira independente de arte contemporânea de Miami, EUA;

Juan Ramon Escrivà – Chefe de exposições e representante do IVAM – Instituto Valenciano de Arte Moderno, de Valência, Espanha. Como curador, já desenvolveu vários projetos de exposições, inclusive de artistas brasileiros;

Sabel Gavaldon – Chefe de Programas Públicos no MACBA – Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, na Espanha, tem interesse especial na arte latino-americana.